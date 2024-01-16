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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرو سعد: سأكون أول عربي بعد عمر الشريف يشارك في السينما الأمريكية كبطل

عمرو سعد
عمرو سعد

كشف الفنان عمرو سعد عن تفاصيل حصوله علي جائزة من مهرجان كابري هوليوود، عن دوره فى فيلم The Goat، والذى عرض فى عدة مهرجانات. 

وقال عمرو سعد فى تصريحات تليفزيونية: هذه الجائزة تكريمية أكثر من كونها تنافسية، والمهرجان يحمل اسم كابري هوليوود، ويقام للسينما في هوليوود والسينما الإيطالية ويهتم بالسينما الأوروبية.

وتابع عمرو سعد: الرجل الذي سلمني جائزة تكريمي في مهرجان كابري هو بوبي موريسكو الحاصل على جائزة أوسكار عن فيلم كراش، وأنا في الطريق لتوقيع فيلم مهم جدا من تأليفه وإخراجه وتجري التحضيرات له حاليا".

وأضاف عمرو سعد: بإذن الله سوف أكون أول عربي بعد عمر الشريف يشارك في السينما الأمريكية كبطل لفيلم كبير.

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جدير بالذكر أن عمرو سعد يستعد لتصوير فيلمه الجديد “ الغربان ” ، والذى يشاركه فى بطولته كل من دينا الشربيني وماجد المصري . 

وتدور أحداث الفيلم في عام 1942 وفي أثناء الحرب العالمية الثانية شهدت الأراضي المصرية معركة سجلها التاريخ تحت عنوان "معركة رومل" وهذه المعركة كانت الغلبة فيها للحلفاء، وانتهت بهزيمة ساحقة للألمان.

 

عمرو سعد فيلم The Goat جائزة أوسكار الحرب العالمية الثانية The Goat ماجد المصري دينا الشربيني

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