ذبـ.ح كلبا وسط الشارع.. مباحث الجيزة تلقي القبض على شاب روع المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بذبـ.ح الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عقب مناقشتهم للمتهم فتبين بأنه عاطل، ويعيش مع أسرته ولكن يوم الواقعة أمسك بسكين وذبح كلبا أمام المارة مما أدى لترويعهم، ولكن تبين أنه مهتز نفسيًا وغير واعِ بتصرفاته حيث تبين أنه كان يردد كلمات غير مفهومة، فتم احالته إلي النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأنه وعرضه على مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير حول سلامته العقلية.

البداية كانت عندما تقدمت سيدة ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة تفيد قيام شاب بذبح كلب في الشارع وطالبت بسرعة ضبطه، وقدمت تفريغ كاميرا يفيد الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.