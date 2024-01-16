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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتأشيرة من كولر.. هؤلاء خارج صفوف النادي الاهلي (تفاصيل)

كولر
كولر

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، ملف الراحلين عن الفريق خلال الأيام المقبلة قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية.

كولر 

رحيل صلاح محسن عن الأهلي 

ولا سيما أن كولر  أعطى الضوء الأخضر لرحيل صلاح محسن عن الفريق في الميركاتو الشتوي، إلا أن اللاعب رفض الدخول في صفقات تبادلية في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد من فيوتشر للأهلي.

وينتظر صلاح محسن عرضا خلال الأيام الجارية للرحيل عن صفوف الأهلي، في ظل عدم اقتناع كولر بمستواه.

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ضم عمر كمال عبد الواحد للأهلي

واتفق الأهلي مع مسئولي مودرن فيوتشر على ضم عمر كمال عبد الواحد مقابل رحيل ثلاثي الشباب محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا على سبيل الإعارة.

هل يرحل عبد القادر عن الأهلي؟

فيما تراجع الأهلي عن رحيل أحمد عبد القادر في ظل عدم وصول عرض جاد للتعاقد مع اللاعب مؤخرا، بالإضافة إلى استقرار كولر على ضمه للقائمة المتجهة إلى الإمارات لخوض المعسكر الخارجي الأيام المقبلة.

الاهلي 

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعيه على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على ‏البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن المرحلة المقبلة.‏

وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت ‏على تقسيمة بمشاركة الحراس.‏

وأدى الرباعي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.‏

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