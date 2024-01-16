استنوه أمام البنك.. مسجلان يسرقان حقيبة أموال من صاحب شركة بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائقَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة وبحوزتهما دراجه نارية "بدون لوحات معدنية".. لقيامهما بسرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالى) من مالك شركة حال خروجه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأهرام بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.