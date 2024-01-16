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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتعامل أمك وحش ليه.. بائع عطور يق.تل ابن عمته لدفاعه عن والدته

صدى البلد

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية ملابسات إنهاء بائع عطور لحياة ابن عمته بعد تدخل المجني عليه ومحاولته إنقاذ "عمته" من معاملة ابنها السيئة في منطقة المنيرة الغربية. 

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "أحمد" نشب بينه وبين والدته مشادة كلامية، بسبب طلبه منها أموالًا ورفضها أعطائه المال، فتدخل ابن عمته "الضحية"، لتهدئة المشاجرة وعاتب المتهم على معاملته السيئة لوالدته والتشاجر معها، الأمر الذي رفضه المتهم وقام بسبه، وسدد له طعنة نافذة في الصدر على أثرها لقي مصرعه.

 

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تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بمق.تل شاب في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وأفادت التحريات والتحقيقات الأولية، بأن مشادة كلامية جرت بين الضحية ووالدته بسبب طلبه منها أموالًا فرفضت، وبتدخل ابن عمته، لتهدأ المشاجرة نال منه بالسب والقذف، ثم اعتدى عليه وسدد له طعنة نافذة في الصدر على إثرها لقي مصرعه.

 

وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق

المنيرة الغربية بائع عطور ابن عمته نيابة شمال الجيزة المنيرة

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