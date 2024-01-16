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رئيس التحرير
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تعليم

خبير يكشف عن فوائد المنصات التعليمية في عصر التحول الرقمي

فوائد المنصات التعليمية
فوائد المنصات التعليمية

قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، إنه في عصر يتسارع فيه التطور التكنولوجي وتأثير الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي، تتحدى وزارة التربية والتعليم نفسها لتحديث مناهج التعليم وتكامل التحول الرقمي لتلبية احتياجات المستقبل، من خلال الخطوات التي اتخذتها الوزارة في عملية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل، موضحًا إن جهودها تركز على تقديم نمط تعليمي مبتكر يتجاوب مع تغيرات السوق ويشجع على التفكير الابتكاري.

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تكنولوجيا المستقبل في التعليم

وأكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن مفاهيم وأساليب التعليم تحولت بفضل التكنولوجيا، من خلال توفير الكتب الإلكترونية، والمحتوى التفاعلي، والبرمجيات التعليمية التفاعلية، والتدريبات والاختبارات التفاعلية من خلال عدة قنوات تعليمية، ومنصات رقمية مثل بنك المعرفة المصري، حصص مصر، تعلم معنا، ذاكر، مما يشير إلى التزام الوزارة بتعزيز البيئة التعليمية بوسائل حديثة، واستعداد الوزارة لتحديات المستقبل.

التفاعل مع جيل الطلاب الرقمي

وأضاف الخبير التربوي، بأن وزارة التربية والتعليم تعتبر الجيل الحالي من الطلاب جيلًا رقميًا، ومن هنا تتبنى تقنيات التعلم التفاعلي والتحفيز لتلبية توقعات هذا الجيل، وتعزيز مهاراتهم الرقمية والابتكارية، ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم أن تتبنى نموذجًا تعليميًا يعتمد على التحول الرقمي، وتتيح للطلاب الوصول إلى المحتوى بسهولة ويعزز التفاعل والمشاركة، حيث يهدف ذلك إلى تحفيز مهارات الطلاب الرقمية وتوفير تجارب تعلم فعالة.

وأشار الخولي، إلى أن وزارة التربية والتعليم تتجه نحو مستقبل يتسم بالتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم، موضحًا أن هذا الاتجاه يسعى إلى تحضير الطلاب لمتطلبات سوق العمل الحديث وتمكينهم من التفاعل الفعال مع التحديات التكنولوجية.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن مواجهة التحديات والمتغيرات الحالية تستلزم التخلي عن النظم التقليدية والاستراتيجيات وآليات العمل المعتادة، والتي تعجز عن استيعاب مقتضيات التحول الرقمي والتربية في عصر مجتمعات التعلم

فوائد المنصات التعليمية

توفير الوصول إلى العلم:

تمكن المنصات التعليمية الطلاب من الوصول إلى مجموعة واسعة من المواد التعليمية في مختلف المجالات، ويمكن للطلاب الاستفادة من دروس تقديمية، وموارد متعددة، وفيديوهات توضيحية.

تعلم مرن:

توفر هذه المنصات مرونة في التعلم، حيث يمكن للطلاب تنظيم أوقاتهم وتحديد وتكرار المواضيع التي يحتاجون إليها.

توفير التحديث المستمر:

يمكن تحديث المحتوى التعليمي بشكل سريع ومستمر، مما يتيح متابعة التطورات في المعرفة.

تحديات المنصات التعليمية

تحديات التفاعل الشخصي:

قد يفتقر بعض الطلاب إلى التفاعل الشخصي مع المعلم أو زملائهم، مما قد يؤثر على تجربة التعلم.

ضرورة الانضمام الرقمي:

يتطلب استخدام المنصات التعليمية من الطلاب والمعلمين الانضمام الرقمي وفهم تكنولوجيا المعلومات.

التحديات التقنية:

بعض الطلاب قد يواجهون تحديات في الوصول إلى التكنولوجيا أو قد يكون لديهم انقطاعات في الاتصال بالإنترنت.

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