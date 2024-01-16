بالرغم من التحالف مع روسيا.. الصين تسعى لتطوير علاقاتها مع أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، إن الصين ترغب في العمل مع أوكرانيا في تطوير العلاقات الثنائية.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، إلى أن "الصين مستعدة للعمل مع أوكرانيا لتحقيق التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسي البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، إن كييف تسعى إلى علاقات أكثر ديناميكية مع الصين، واقترح أن تلعب بكين دورا في حل الأزمة الحالية.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أن الصين يمكن أن تلعب دورا في استعادة السلام في أوكرانيا.

على جانب آخر، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف مهتمة بمشاركة الصين في قمة السلام.

وأضاف الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السويسرية في جنيف فيولا أمهيرد، أن الصين تلعب دورا كبيرا في العالم، ونود حقا أن تشارك الصين أيضا في "صيغة السلام" وقمتها.