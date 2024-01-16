تعليم الجيزة: "مفيش امتحانات" 20 يناير بمناسبة عيد الغطاس

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أنه في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالجيزة ، لن يتم عقد أي من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يوم 29 يناير 2024 .

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أنه عند إعداد جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بمحافظة الجيزة ، تم مراعاة أن يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 يوافقعيد الغطاس للأخوة الاقباط شركاء الوطن ، ولهذا حرصت المديرية على عدم عقد أي امتحان فيه تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة أعياد الأقباط عند وضع جداول امتحانات نصف العام 2024 .

ومن المقرر أن يخوض امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بمحافظة الجيزة ابتداء من غد ، عدد ( 200085) طالبا وطالبة، مقسمين على(698) لجنة على مستوى المحافظة .

ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، يؤدى الطلاب في اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

إجراءات إحترازية في جميع لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

وقررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، بأنه خلال امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، سيتم اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات .

كما تم التشديد على التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة من لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مع الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه الملحقة بجميع لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 .

وقد صدرت تعليمات رسمية من مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، تشدد على عدم السماح بدخول الطلاب لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بعد التاسعة والربع حرصا على استقرار العملية الامتحانية.