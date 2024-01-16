عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الجيزة: "مفيش امتحانات" 20 يناير بمناسبة عيد الغطاس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أنه في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالجيزة ، لن يتم عقد أي من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يوم 29 يناير 2024 .

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أنه عند إعداد جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بمحافظة الجيزة ، تم مراعاة أن يوم  السبت الموافق 20 يناير 2024 يوافقعيد الغطاس للأخوة الاقباط شركاء الوطن ، ولهذا حرصت المديرية على عدم عقد أي امتحان فيه تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة أعياد الأقباط عند وضع جداول امتحانات نصف العام 2024 .

ومن المقرر أن يخوض امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بمحافظة الجيزة ابتداء من غد ، عدد ( 200085) طالبا وطالبة، مقسمين على(698) لجنة على مستوى المحافظة .

ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، يؤدى الطلاب في اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

إجراءات إحترازية في جميع لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 

وقررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ،  بأنه خلال  امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، سيتم اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان  امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات .

كما تم التشديد على التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة من لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024  للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مع الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه الملحقة بجميع لجان  امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 .

وقد صدرت تعليمات رسمية من مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، تشدد على عدم السماح بدخول الطلاب لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024  بعد التاسعة والربع حرصا على استقرار العملية الامتحانية.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الصف الثالث الاعدادي 2024 الثالث الإعدادي امتحانات التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عودة الارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تصدم محبي الشتاء

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

ترشيحاتنا

برلماني لـ وزير التموين: لا توجد سلعة في الأسواق نشتريها بسعر عادل

أزمة السكر والغاز والتلاعب في المستودعات.. ماذا فعل النواب لتخفيف أوجاع المواطنين

محكمة تركية تفرض غرامة كبيرة على ابن رئيس الصومال بسبب حادث مميت

اركب مرسيدس 230 بـ 120 ألف جنيه |صور

وزير أردني: الملك والرئيس السيسي يقفان سدا منيعا ضد تهجير الفلسطينيين

موجات غلاء .. النواب يشن هجوما على وزير التموين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

بتأشيرة من كولر.. هؤلاء خارج صفوف النادي الاهلي (تفاصيل)

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ