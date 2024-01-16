6 شعراء.. اتهامات بسرقة الأغنية الدعائية لفيلم الاسكندراني I القصة كاملة

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل حول أغنية “ أنا الفيلم اللي مات بطله”، وهي الاغنية الدعائية لفيلم الاسكندراني، الذى يقوم ببطولته أحمد العوضي، بعد توجيه اتهامات من بعض الأطراف بسرقة الأغنية.

ونشر المطرب محمود يوسف، مقطع فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "الأغنية الدعائية لفيلم الاسكندراني أنا مغنيها وملحنها من 10 سنين - الفكرة والكلام متاخد بالنص.. الأغنية دي من أهم الأغاني اللي عملتها.. غنيتها في لقاءات تلفزيونية كتير مش عارف المفروض أكلم مين أو حقي فيها أخده إزاي.. الأغنية بتاعتي وتم إصدارها دعاية للفيلم".

ورد عصام كاريكا ملحن الأغنية على هذا الاتهام قائلاً: "اسمي ومشواري معروف، وما يروج له محمود، إن المشكلة أساسها بينه وبين الشاعر، لكن وبحكم إن أنا والمخرج خالد يوسف، والأسماء الكبيرة والأكثر شهرة تعمد حشر أسامينا، لأنه لو معملش كدة الخبر هيعدي عادي جدا".

كما رد مخرج العمل خالد يوسف على هذا الإتهام إيضاً فى أحدي البرامج التليفزيونية قائلاً "قصيدة أغنية فيلم الإسكندراني، تم عرضها عليّ، عن طريق عصام كاريكا، وجابلي الأغنية بعد تلحينها وغناءها".

وأضاف خالد يوسف: "لقيت الأغنية فكرتها لطيفة، وتسير مع أحداث الفيلم، وإحنا جيبنا اللي كتب الأغنية، وعمل لينا تنازل".

وأوضح خالد يوسف: "حتى هذه اللحظة، لم أتبين من قام بكتابة جزء من الأغنية؛ لأنها مكررة في 6 أغاني أخرى لشعراء مختلفين، وبالتأكيد، هذا الجزء له «مبدع أصلي»، لكن ليست وظيفتي أن أتحرى في الأمر".

وأكد خالد يوسف، أن: "من يرى أن أي جزء من الأغنية ملكه؛ فليتوجه للرقابة على المصنفات، التي تمتلك التنازل الذي تم تحريره لنا، للتحقيق في الأمر؛ والتعرف على صاحب الكلمات الأصلي"

أغنية "أنا الفيلم اللي مات بطله" من كلمات الشاعر رامي جمال الدين، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير.