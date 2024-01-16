أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد نورهان عادل تغطية خاصة عن إعلان وزارة الإسكان والتعمير عن طرح شقق جديدة بمدنية العبور ضمن شقق الإسكان المتميز بتسهيلات بسيطة ومناسبة للكثير من المواطنين.

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شهدت مشروعات الإسكان الاجتماعي تنمية غير مسبوقة خلال 9 سنوات فى مختلف المجالات التابعة (الإسكان، مياه الشرب والصرف الصحى، الطرق، تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة) حيث نفذت الدولة العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية والوحدات السكنية التي تقوم بها، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له .

وبالفعل قامت لدولة المصرية بتوفير مجتمعات عمرانية ووحدات سكنية متكاملة الخدمات تضم هذه الوحدات والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع، وكذلك المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة "مشروعات الإسكان الاجتماعي" بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها: المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

ومن جانبها تستعد وزارة الإسكان لطرح شقق جديدة خلال الأيام المقبلة في مدينة العبور الجديدة، ضمن شقق الإسكان المتميز بتسهيلات بسيطة ومناسبة للكثير من المواطنين وعن موعد طرح هذه الشقق فتبدأ يوم الأحد الموافق 21 يناير عملية الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان المتميز، والتي سبق وأعلنت عنها وزارة الإسكان، بمدينة العبور الجديدة، بمزايا هامة مناسبة للكثير من المواطنين حيث تعتبر الشقق كاملة التشطيب واستلام فوري بمساحات متنوعة تبدأ من ٦٣ مترًا حتى 93 مترًا مربعًا، وحجز الشقق من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.



كما حددت الوزارة أنظمة السداد للشقق وتصل جدية الحجز لـ60 ألف جنيه، وعند التخصيص يتم استكمال سداد 20% من قيمة الشقة وعند الاستلام 10% ويتم تقسيط الـ ٧٠٪ من قيمة الشقة على أقساط ربع سنوية لمدة ٣ سنوات أو ٥ سنوات أو ٧ سنوات كما تتيح الوزارة شراء الشقة بنظام التمويل العقاري من خلال بنك التعمير والإسكان بأسعار الفائدة المعتمدة من البنك المركزي. الحالية بالبنوك.



اما عن خطوات حجز حجز شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة إلكترونيا،فهى- الدخول على موقع حجز بنك التعمير والإسكان يوم الأحد 21 يناير المقبل من خلال حسابك الذي سبق وتم إنشاؤه على الموقع والدخول بكلمة المرور والرقم القومي. والضغط على "أرغب فى التقدم" ثم الضغط على أيقونة "احجز الآن" ،ستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط).

ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وفي حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد المبالغ المسددة وذلك عن طريق إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة ثم يتم رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.



ومن جانبه قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة لديها بعض الأهداف التي تسعى لتحقيقها من تنفيذ هذه المشروعات السكنية الضخمة، وأول هذه الأهداف هو تخفيف الكثافة السكانية المرتفعة الموجودة في الوادي، وكذلك إقامة مجتمعات جديدة تساعد في توسعة العمران، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري مؤكدا أن هذه المدن الجديدة حرصت على توفير مجالات عمل لمن يقيمون بها؛ لأن هذه المدن كلها مدن دائمة، أي أنها ليست مدنًا مصيفية أو مدنًا مؤقتة بل هي مدن للحياة الدائمة والمستمرة، وبالتالي فإن هذه المدن هي امتداد للعمران وتطوير له بطريقة تجعل الناس يعيشون في بيئة أفضل.

