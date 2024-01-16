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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ صلاح السعدني.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجل شقيقتها الراحلة

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

 

عمرو سعد: سأكون أول عربي بعد عمر الشريف يشارك في السينما الأمريكية كبطل

 

كشف الفنان عمرو سعد عن تفاصيل حصوله علي جائزة من مهرجان كابري هوليوود، عن دوره فى فيلم The Goat، والذى عرض فى عدة مهرجانات.

وقال عمرو سعد فى تصريحات تليفزيونية: هذه الجائزة تكريمية أكثر من كونها تنافسية، والمهرجان يحمل اسم كابري هوليوود، ويقام للسينما في هوليوود والسينما الإيطالية ويهتم بالسينما الأوروبية.

 

أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجل شقيقتها الراحلة غنوة

احتفلت الفنانة أنغام بعيد ميلاد ياسين نجل شقيقتها الراحلة غنوة ، وبذلك بحضور نجلها الأصغر عبد الرحمن .

ياسين ظهر فى عدد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل زي الشمس ، وقد حقق نجاحاً كبيراً .

 

 

شاهد.. ياسمين صبري تقضي إجازتها برفقة عائلتها في سويسرا
 

تقضي الفنانة ياسمين صبري اجازتها الشتوية فى سويسرا ، وذلك برففقة عائلتها ، حيث نشرت عدد من الصور عبر صفحتها على موقع إنستجرام .

 

إلهام شاهين عن فيلم مقسوم: ضحكني وبكاني

 

هنأت الفنانة إلهام شاهين صناع فيلم “مقسوم” عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين:" مبروووووووووووك لصديقتي الغالية و أختى النجمة الجميلة ليلى علوى .. و القمرايه الرائعة النجمة شيرين رضا .. حبایی رائعین ومختلفین فی فیلم مقسوم .. فيلم أضحكنى و أبكانی و تأثرت به جدا .. معانى إنسانية عن الصداقة.. ومعهم الفنانة المتميزة سما إبراهيم".

 

هاني شنودة: أتمني أن يعيد "حالة خاصة" المشاهدين لسماع أغاني فرقة "المصريين"


أكد الموسيقار هاني شنودة ، أنه سعيد بردود الأفعال التى وصلته عن الموسيقي التصويرية لمسلسل “ حالة خاصة ” ، والذى يتم عرضه حالياً علي منصة watch it.

وتابع هاني شنودة، في تصريحات خاصة لصد البلد : سعيد بردود أفعال الجيل الجديد نحو الموسيقي التصويرية للعمل وأغاني فرقة المصريين الذى وضعت ضمن الأحداث .

 

نقيب الممثلين يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ صلاح السعدني

 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن حقيقة الشائعات المتداولة عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير صلاح السعدني . 

ونفي د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تردد جملة وتفصيلاً فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، قائلًا : الفنان الكبير صلاح السعدني بخير ولا صحة لمل يتردد من شائعات . 

 

الفنان عمرو سعد الفنانة ياسمين صبري الفنانة انغام النجمة شيرين رضا شيرين رضا عمر الشريف فيلم The Goat فيلم “مقسوم” مسلسل زى الشمس ياسمين صبري

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