أخبار الفن: حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ صلاح السعدني.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجل شقيقتها الراحلة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

كشف الفنان عمرو سعد عن تفاصيل حصوله علي جائزة من مهرجان كابري هوليوود، عن دوره فى فيلم The Goat، والذى عرض فى عدة مهرجانات.

وقال عمرو سعد فى تصريحات تليفزيونية: هذه الجائزة تكريمية أكثر من كونها تنافسية، والمهرجان يحمل اسم كابري هوليوود، ويقام للسينما في هوليوود والسينما الإيطالية ويهتم بالسينما الأوروبية.

احتفلت الفنانة أنغام بعيد ميلاد ياسين نجل شقيقتها الراحلة غنوة ، وبذلك بحضور نجلها الأصغر عبد الرحمن .

ياسين ظهر فى عدد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل زي الشمس ، وقد حقق نجاحاً كبيراً .

تقضي الفنانة ياسمين صبري اجازتها الشتوية فى سويسرا ، وذلك برففقة عائلتها ، حيث نشرت عدد من الصور عبر صفحتها على موقع إنستجرام .

هنأت الفنانة إلهام شاهين صناع فيلم “مقسوم” عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين:" مبروووووووووووك لصديقتي الغالية و أختى النجمة الجميلة ليلى علوى .. و القمرايه الرائعة النجمة شيرين رضا .. حبایی رائعین ومختلفین فی فیلم مقسوم .. فيلم أضحكنى و أبكانی و تأثرت به جدا .. معانى إنسانية عن الصداقة.. ومعهم الفنانة المتميزة سما إبراهيم".



أكد الموسيقار هاني شنودة ، أنه سعيد بردود الأفعال التى وصلته عن الموسيقي التصويرية لمسلسل “ حالة خاصة ” ، والذى يتم عرضه حالياً علي منصة watch it.

وتابع هاني شنودة، في تصريحات خاصة لصد البلد : سعيد بردود أفعال الجيل الجديد نحو الموسيقي التصويرية للعمل وأغاني فرقة المصريين الذى وضعت ضمن الأحداث .

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن حقيقة الشائعات المتداولة عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير صلاح السعدني .

ونفي د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تردد جملة وتفصيلاً فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، قائلًا : الفنان الكبير صلاح السعدني بخير ولا صحة لمل يتردد من شائعات .