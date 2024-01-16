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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجل شقيقتها الراحلة غنوة

انغام وياسين
انغام وياسين

احتفلت الفنانة أنغام بعيد ميلاد ياسين نجل شقيقتها الراحلة غنوة ، وبذلك بحضور نجلها الأصغر عبد الرحمن .

ياسين ظهر فى عدد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل زي الشمس ، وقد حقق نجاحاً كبيراً .

ونجح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، في الصلح بين أصالة وأنغام بعد فترة خلافات دامت لأكثر من ثلاث سنوات.

واستغل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وجود كل من أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة بالسعودية وقرر الصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا.

واصطحب سالم الهندي أصالة، في كواليس الحفل، فيما اصطحب المايسترو هاني فرحات المطربة  أنغام التي بدورها قامت باحتضان أصالة وقامت كل منهما بتقبيل الأخرى.

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اعتذار أصالة لأنغام 

 

قدمت المطربة أصالة اعتذارا إلى الفنانة أنغام، وذلك بعد فترة توتر كبيرة  في العلاقة بينهما حيث هاجمت أصالة الفنانة أنغام بعد زواجها من الملحن أحمد إبراهيم زوج ابنة أخت طارق العريان زوجها السابق .

أنغام أصالة وأنغام أصالة الصلح بين أصالة وأنغام المايسترو هاني فرحات الفنانة اليسا الفنانة انغام المطربة انغام

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