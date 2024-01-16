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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من رئيس وزراء السويد بعد أنباء الاستعداد للحرب

رئيس الوزراء السويدي
رئيس الوزراء السويدي

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الثلاثاء، إن ردود أفعال بلاده على التحذيرات بشأن احتمال الحرب وضرورة الاستعداد، مبالغ فيها.

وحسب وسائل إعلام سويدية، قال كريسترسون: “لا شيء يشير الآن إلى أن الحرب تلوح في الأفق، ولكن من الواضح أن خطر الحرب في منطقتنا من العالم قد زاد بشكل كبير”.

وفي وقت سابق، لم يستبعد ماركوس ويتشل، عضو البرلمان السويدي من حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف، احتمال تورط ستوكهولم المباشر في الصراع مع موسكو.

وحسب وسائل إعلام روسية، قال البرلماني لوزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إنه “في حالة حدوث مثل هذا التطور، ستحتاج ديمقراطيات العالم إلى البقاء معا، وستحتاج القوى الجيدة في العالم إلى العمل معا”.

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وأضاف ويتشل: “مع ذلك، حتى قبل حدوث مثل هذا السيناريو، يجب على الحكومة أن تفعل كل ما هو ممكن لضمان أن تعمل القوى الجيدة في العالم معا لمنع الحرب في المستقبل وجعل الأمر أكثر صعوبة على الجهات الفاعلة المعادية لشنها”.

وكانت السفارة الروسية في ستوكهولم، قالت إنه ينبغي للسلطات السويدية أن تتوقف عن تخويف سكانها بـ”حرب يُزعم أنها تكاد تكون حتمية” مع موسكو.

وأوضحت السفارة الروسية، في بيان نشر عبر قناتها على “تليجرام”، أن “الأطفال السويديين يشعرون بالخوف وينشرون مقاطع فيديو مرعبة على شبكات التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أنها “تتلقى طلبات من مواطنين قلقين، بعضهم مهتم بطرق الإخلاء”.

رئيس الوزراء السويدي ستوكهولم موسكو السويد روسيا

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