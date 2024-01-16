عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

يستخدم الكركم في الطب الهندي التقليدي منذ آلاف السنين ويحتوي الكركم على مادة نشطة بيولوجيا تسمى الكركمين، والتي لها العديد من الفوائد الصحية المحتملة.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة للكركم وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا :

مضادات الأكسدة: الكركمين هو مضاد للأكسدة قوي، مما يعني أنه يساعد على حماية الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة ويمكن أن يساعد ذلك في الوقاية من مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكري.



خصائص مضادة للالتهابات: الكركمين له خصائص مضادة للالتهابات قوية، مما يعني أنه يساعد على تقليل الالتهاب في الجسم ويمكن أن يساعد ذلك في علاج مجموعة متنوعة من الحالات الالتهابية، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب القولون التقرحي والتهاب الكبد.



خصائص مضادة للسرطان: يعتقد أن الكركمين له خصائص مضادة للسرطان، مما يعني أنه قد يساعد في منع أو إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتشير الأبحاث إلى أن الكركمين قد يكون فعالًا في علاج أنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.



صحة الدماغ: يعتقد أن الكركمين له فوائد لصحة الدماغ، بما في ذلك تحسين الذاكرة والتركيز وحماية الخلايا العصبية من التلف. تشير الأبحاث إلى أن الكركمين قد يكون فعالًا في علاج أو منع مجموعة متنوعة من اضطرابات الدماغ، بما في ذلك مرض ألزهايمر ومرض باركنسون وإصابات الدماغ الرضحية.

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صحة القلب: يعتقد أن الكركمين له فوائد لصحة القلب، بما في ذلك خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وتحسين تدفق الدم و تشير الأبحاث إلى أن الكركمين قد يكون فعالًا في علاج أو منع مجموعة متنوعة من أمراض القلب، بما في ذلك تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

