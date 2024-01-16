السلام على الأبواب| هل تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية بقيادة سويسرا؟

تتخذ سويسرا دورا رائدا في محاولة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال توسطها وقبولها مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعقد قمة للسلام تقودها سويسرا.

وقالت رئيسة سويسرا، فيولا أمهيرد، إن نظيرها الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طلب من بلادها تنظيم قمة سلام رفيع المستوى موضحة أن سويسرا ستناضل من أجل السلام الدائم والعادل في أوكرانيا.

الدول المدعوة لقمة السلام في سويسرا

وفي حديثه إلى جانب نظيرته السويسرية فيولا أمهيرد في مؤتمر صحفي في برن، لم يقدم زيلينسكي قائمة موسعة بالمشاركين في قمة السلام المخطط لها لكنه ألمح إلى من يريد حضوره.

قال زيلينسكي: نحن منفتحون على جميع الدول التي تحترم سيادتنا وسلامة أراضينا في قمة السلام، لذا استخلصوا استنتاجات بشأن من ندعوه.

وتابع زيلينسكي: من المهم بالنسبة لنا أن نظهر أن العالم كله ضد العدوان الروسي، والعالم كله يؤيد السلام العادل.

ولم يقدم زيلينسكي ولا أمهيرد أي تفاصيل حول موعد أو مكان عقد القمة في سويسرا حيث قالوا إنه من المقرران تبدأ في تنظيمها من يوم الثلاثاء.

سويسرا تخصص 1.75 مليار دولار لأوكرانيا

أعلنت سويسرا دعم أوكرانيا بتخصيص حوالي 1.75 مليار دولار في إطار التعاون الدولي في 2025-2028.

وأوضحت رئيسة الاتحاد السويسري فيولا أمهيرد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برن، "إن "مبادئ لوجانو" التي تم وضعها في مؤتمر إنعاش أوكرانيا في يوليو 2022 هي بمثابة بوصلة سياسية لإعادة الإعمار"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

أضافت "خططت سويسرا لتقديم 1.5 مليار فرنك لدعم أوكرانيا في استراتيجية التعاون الدولي القادمة من عام 2025 إلى عام 2028 وقد ناقشنا اليوم الحاجة إلى إعادة الإعمار وأشارت إلى تنسيق أفضل للمساعدات مع المجتمع الدولي.

وتابعت أمهيرد أن إحدى القضايا الرئيسية في انتعاش أوكرانيا هي إزالة الألغام، وذكرت بأن المجلس الاتحادي أعلن في سبتمبر أن إزالة الألغام للأغراض الإنسانية كأولوية ووافق على حزمة مساعدات مدتها أربع سنوات بقيمة 100 مليون فرنك كما أبلغ الرئيس السويسري أنه سيتم عقد مؤتمر حول هذه القضية في جنيف في أكتوبر المقبل.

شكوى أوكرانية من المنتدى الاقتصادي العالمي

وفي الإطار ذاته، اشتكى أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من الأفكار المطروحة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بشأن بدء المفاوضات مع روسيا، قائلا إن كييف يجب أن تشرح سبب عدم قبول هذا بالنسبة لها.

كما تحدث يرماك عن الخلافات في المنتدى حول كيفية تحقيق تسوية للصراع، لكنه قال إنه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية، تلتزم جميع الدول بنفس الموقف.

وقال يرماك، في مؤتمر صحفي في دافوس، تم بثه على الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي: “لا يمكن أن يكون لدينا موقف موحد بنسبة 100٪. لكن مرة أخرى، جميع الدول التي كانت على الطاولة خلال كل هذه الاجتماعات تحترم استقلال أوكرانيا وسيادتها".

وأضاف يرماك: لكن لدينا أفكار مختلفة حول كيفية القيام بذلك.. يعتقد بعض الناس أنه من الضروري الجلوس على طاولة المفاوضات على الفور، لكننا نوضح بوضوح شديد وصراحة سبب عدم قبول ذلك الآن... من المهم جدا الاستماع إلى الجميع.