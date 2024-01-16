رئيس قطاع المتاحف: تركيب محطات طاقة شمسية في 6 مواقع أثرية

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن خطة وزارة السياحة والآثار تتمثل في تحويل مجموعة من المتاحف والأماكن الأثرية إلى أماكن خضراء تعمل بالطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمتحف الأمير محمد على بالمنيل ، للإعلان عن الانتهاء من مشروع تركيب محطات للطاقة الشمسية بعدد من المتاحف الأثرية.

وأوضح عثمان أنه ضمن المتاحف التى تم الانتهاء من تركيب الطاقة الشمسية فيها قصر محمد علي بالمنيل، ومتحف المجوهرات الملكية، ومتحف الإسكندرية القومي، ومركز الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأضاف أنه جار تركيب الطاقة الشمسية في 6 أماكن ومن ضمنها، متحف شرم الشيخ، والمتحف القبطي، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف الحضارة، ووادي الملوك والملكات بالأقصر.

يأتي ذلك وفقا لتفعيل مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية، والتي تم توقيعها في نوفمبر 2022 على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP27 " بمدينة شرم الشيخ، بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).