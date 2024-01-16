تحديث الصناعة: الطاقة الشمسية بالمواقع الأثرية تخفض 70 كيلوجراما سنويا من انبعاثات الكربون

قالت الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن الطاقة الشمسية تساهم في تحويل الأماكن إلى أماكن خضراء نظيفة ومتطورة، كما إن محطات الطاقة الشمسية ذات قدرة ٩٦ كيلووات، تساهم في إنخفاض بنسبة 70 كيلوجرام سنويا من إنبعاثات الكربون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمتحف الأمير محمد على بالمنيل، للإعلان عن الانتهاء من مشروع تركيب محطات للطاقة الشمسية بعدد من المتاحف الأثرية.

يذكر أن وفقاً لتفعيل مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية، والتي تم توقيعها في نوفمبر 2022 على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.