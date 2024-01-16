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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: روسيا مهتمة بتوسيع حجم التجارة مع النيجر

صدى البلد

قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في موسكو مع رئيس وزراء النيجر علي لامين زين، إن الجانب الروسي مهتم بتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وحجم التجارة مع النيجر.

ووفقا لأوفرشوك، فإن روسيا تعتبر النيجر "دولة صديقة أقيمت معها علاقات بناءة متبادلة المنفعة لفترة طويلة"، بحسب ما أورته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف المسؤول الروسي أن هناك حاجة إلى خطوات مشتركة لتطوير الشراكة في مجال الطاقة وعدد من المجالات الأخرى.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي "نحن مهتمون بتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري وهذا يتطلب المزيد من الخطوات المشتركة لتطوير الشراكة في مجالات واعدة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والاستكشاف الجيولوجي".

وبحسب التقارير، يعتزم رئيس الوزراء النيجيري أيضًا زيارة صربيا وتركيا وإيران كجزء من جولته الخارجية.

ويرافق الأمين الزين في الرحلة وزراء الدفاع والنفط والغاز والزراعة والتجارة والشباب والرياضة.

وفي أواخر يوليو 2023، أطاح جيش النيجر بالرئيس محمد بازوم من السلطة واحتجزه حرسه الخاص، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني وأعلن عن مسار التحرر من التبعية الفرنسية، وعلى نطاق أوسع، من التبعية الغربية، وتم إنشاء المجلس الوطني للدفاع عن الوطن والتوقيع على مرسوم بتشكيل حكومة انتقالية جديدة. وعين وزير المالية السابق علي لمين الزين رئيسا للحكومة.

نائب رئيس الوزراء الروسي أوفرتشوك رئيس وزراء النيجر النيجر

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