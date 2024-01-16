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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ240 ألف جنيه.. سعر أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

صدى البلد

بدأ تصدير السيارة دايو نوبيرا للمرة الأولى في الأسواق عام 1997، واستمرت الشركة الكورية في تطوير مواصفات السيارة الداخلية أو الخارجية، مما مكنها من تحقيق مبيعات قوية في العديد من الدول النامية وخاصة الدول العربية.

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية.

دايو نوبيرا موديل 2001

أسعار السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 "مستعملة"

يبدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 240 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

دايو نوبيرا موديل 2001

مواصفات السيارة دايو نوبيرا موديل 2001

تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.

بلغت قراءة العداد في السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

 

قياسات وأبعاد السيارة دايو نوبيرا موديل 2001

الطول الكلي: 4.260 متر.

العرض الكلي: 1.720 متر.

الارتفاع الكلي: 1.430 متر.

ووزن السيارة: 1.220 متر.

دايو نوبيرا موديل 2001 دايو نوبيرا سوق المستعمل نوبيرا دايو

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