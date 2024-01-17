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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| معلومات عن ليلى عبد اللطيف بعد تنبؤاتها بطلاق ياسمين عبد العزيز.. شمس الكويتية تثير ضجة بهذه الإطلالة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي...معلومات صادمة عن ليلي عبد اللطيف بعد تنبوئها

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز و الفنان أحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانهما خبر الإنفصال الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الأجتماعي.

 

بفستان جرئ...شمس الكويتة تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تي شيرت نانسي عجرم يثير ضجة| سعره خرافي

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة أسرتها في إحدى المناسبات.

بـ الشورت والأحمر الجرئ...زوجة ماجد المصري تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في إيطاليا.

 

 

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