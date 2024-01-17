بدون بطانة.. سعر فستان بلقيس فتحي في دبي يثير الجدل عبر إنستجرام|شاهد

خضعت النجمة بلقيس فتحي لجلسة تصوير قبل حفلها في دبي، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة خلابة وساحرة.

سعر فستان بلقيس فتحي الأحمر

وظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي فستانًا باللون الأحمر الناري طويل وبأكمام طويلة وشفاف من الأسفل ومن الأكمام وبتصميم الهاي كول من العنق.

وكان فستان بلقيس فتحي من تصميم مصمم الأزياء GIVENCY، وقد وصل سعره إلى 9039 ريالاً سعودياً، أي ما يعادل 74,486 جنيهاً مصرياً.

وقامت بلقيس فتحي بترك خصلات شعرها مُنسدلة عبر أكتافها وجهها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ترابية، واختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع وضع الكحل، والماسكرا، والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

وتزينت بلقيس فتحي بمجموعة مميزة ولافتة من الإكسسوارات؛ فقد اختارت قرطين باللون الذهبي وخواتم باللون الذهبي مع الفضي.

بلقيس فتحي

بلقيس فتحي