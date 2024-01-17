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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

‏إبراهيم نور الدين: تعرضت للسحر ومصر كلها كرهتني فجأة

صدى البلد

نشر الاعلامي هاني حتحوت تصريحات نارية للحكم الدولي ‏إبراهيم نور الدين عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال هاني حتحوت : ‏إبراهيم نور الدين يفجر مفاجأة: تعرضت للسحر، لم يكن الأمر طبيعيا.. "مصر كلها كرهتني فجأة".. تقربت من الله وعدت لتركيزي.

وكان قد أعلن إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي، السر وراء إنهاء مسيرته التحكيمية، مع نهاية الموسم الكروي الجاري 2023-2024.


وقال إبراهيم نور الدين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" قررت إنهاء مسيراتي التحكيمية مع نهاية الموسم وأنا في أفضل حالاتي".

 

وواصل :" لم يحدث اتفاق بيني وبين لجنة الحكام على الاعتزال مقابل التواجد في صدارة القائمة الدولية، واتفقت مع أحد الأصدقاء على الاعتزال عندما أكون في أفضل الحالات الفنية".

وأكمل إبراهيم نور الدين: " لا يجرؤ أي شخص أن يجبرني على الاعتزال، واستمراري في التحكيم يعطل مسيرة حكام آخرين يستحقون الفرصة".

إبراهيم نور الدين الاعلامي هاني حتحوت الحكم إبراهيم نور الدين الحكم الدولي إبراهيم نور الدين

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