عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجهاد الإسلامي توجه رسالة للشعب الفلسطيني لإفشال مخطط التهجير الإسرائيلي

حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال الساعات القليلة الماضية استخدام الطائرات المسيرة مرتين على الأقل لتنفيذ عمليات اغتيال في الضفة الغربية وممارسة أبشع صور الإعدام الميداني بحق الشعب الفلسطيني في الضفة.

وأضافت الجهاد الإسلامي، في بيان لها عبر قناتها على “تليجرام”، أن لجوء الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا النوع من الاغتيالات يثبت عجزه عن مواجهة المقاومين في الميدان والأثمان الباهظة التي يتكبدها جراء المقاومة الضارية والشجاعة. 

وتابعت الجهاد الإسلامي: "كما يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يخوض حرباً شاملة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة  الغربية ومدنها كما في قطاع غزة".

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها، أن عمليات الاغتيال والإعدام الميداني وكل وسائل القمع الأخرى ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على مواجهة العدوان الإسرائيلي، وستعمق مأزق الاحتلال أكثر فأكثر.

كما دعت الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة إلى تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين لإفشال مخططات العدو، وفي مقدمتها طرد الشعب الفلسطيني من وطنه، ومصادرة أرضه، وبسط السيطرة على مقدساته.

تبنته حماس.. أول تعليق من الجهاد الإٍسلامي على هجوم رعنانا

مستشار الحكومة البريطانية يدعو لاعتقال أي شخص ييردد كلمة الجهاد في الاحتجاجات

حركة الجهاد الإسلامي فلسطين الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية غزة قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين على ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

موضوعات متعلقة

تبنته حماس.. أول تعليق من الجهاد الإٍسلامي على هجوم رعنانا

الجهاد تعلن اعتقال شقيقتي العاروري من قبل الاحتلال الصهيوني

مستشار الحكومة البريطانية يدعو لاعتقال أي شخص ييردد كلمة الجهاد في الاحتجاجات

أول تعليق من حركة الجهاد الإسلامي على قرار مجلس الأمن بشأن الحوثيين

الجهاد الإسلامي تعلق على تصريحات وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني

بعد اغتيال العاروري.. «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تبلغان مصر بوقف المفاوضات مع إسرائيل

ترشيحاتنا

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند لجيش الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة

محذرا من مخاطر كبيرة في الشرق الأوسط.. بلينكن يدعو إسرائيل لـ«استغلال» فرصة كبيرة

مسائل حساسة.. الكرملين يعلن تفاصيل الاجتماع بين بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.. وزير الكهرباء يكشف التفاصيل

بيسرقوا أموال عملاء البنوك.. سقوط عصابة أصحاب مكالمات تحديث البيانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النساء أكثر عرضه لترهلات الجلد من الرجال.. اعرف الأسباب

والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ