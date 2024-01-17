سامسونج تطلق S24 Plus الرائع بميزات خيالية وسعر رخيص مقارنة بـiPhone 15

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الرائدة هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Plus في حدث Galaxy Unpacked مع هاتفين آخرين Samsung Galaxy S24 Ultra و Samsung Galaxy S24.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Plus:

يتميز هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Plus بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X قياس 6.7 بوصة بدقة 1440 x 3088 بكسل وطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 3.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا telephoto بدقة 10 ميجابكسل مع كاميرا ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، كما تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بدقة 8K. بالإضافة إلى ذلك توجد كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل Samsung Galaxy S24 Ultra بنظام التشغيل Android 14.

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بطارية بسعة 4900 مللي أمبير من نوع Li-Ion غير قابلة لإزالة، وتدعم الشحن السريع السلكي بقوة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.



السعر

يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus من 1000 دولار أمريكي.