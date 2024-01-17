الأحد القادم.. البرلمان العربي يعقد جلسته العامة ويناقش تطورات الأوضاع في فلسطين

يعقد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، يوم الأحد 21 يناير 2024م، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وستركز هذه الجلسة على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصةً مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات الجارية في غزة من انتهاكات ممنهجة تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال وتماديها في قيامها بشن حرب إبادة مفتوحة، وجهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتحركاته الدولية لدعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى البنود الهامة المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وتعقد لجنة فلسطين اجتماعها يوم الخميس 18 يناير الجاري، لمناقشة جهود وتحركات البرلمان العربي في المرحلة السابقة وخطة التحرك القادمة لدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

وتسبق جلسة البرلمان العربي اجتماعات لجانه الدائمة الأربع يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري.

وتناقش لجان البرلمان العربي "لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب" جملة من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالأمن القومي العربي، وقضايا حقوق الإنسان، والموضوعات الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك.

ويأتي اجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي يوم السبت 20 يناير، وذلك لمناقشة جداول أعمال الجلسة العامة وما يتضمنه من تقارير اللجان تحضيرا لعقد فعاليات الجلسة العامة للبرلمان العربي، بالإضافة إلى البنود الدائمة على جدول أعماله.