منظمة الصحة العالمية تحذر من “المرض X”

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن مصطلح “المرض X” موجود منذ فترة طويلة، فمن الضروري أن تكون مستعدا لزيادة في مرض جديد سيحدث بطريقة أو بأخرى.

وقال جيبريسوس، في جلسة نقاش بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “يحظى “المرض X” بالكثير من الاهتمام ... لكن هذا ليس ابتكارا، فقد استخدمنا هذا المصطلح لأول مرة في عام 2018... هناك أمراض غير معروفة قد تظهر، والسؤال هو متى”.

ويجتمع زعماء وخبراء العالم اليوم الأربعاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا لمناقشة “المرض X” والتهديدات التي يمكن أن يشكلها وباء آخر.

وحضر كل من ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا، ووزيرة الصحة البرازيلية نيسيا ترينداد ليما، واثنين من المديرين التنفيذيين الآخرين ضمن اللجنة، بالإضافة إلى شيام بيشن، وهو مسؤول تنفيذي في مجال الرعاية الصحية وعضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال بيشن، لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إن المنتدى قدر أن إعداد النظام الصحي العالمي لمواجهة جائحة أخرى سيتطلب ما يقرب من تريليون دولار.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن ما يسمى بـ”المرض X” الذي ينتشر بين البشر “يمكن أن يؤدي إلى وفيات أكثر 20 مرة من جائحة فيروس كورونا”.

وتوفي ما يقرب من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”، ما يقرب من 1.2 مليون منهم في الولايات المتحدة.