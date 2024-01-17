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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل يحسم مواجهة منتخب مصر الأوليمبي وقطر

صدى البلد

حسم التعادل السلبي منتخب مصر الأولمبي مع قطر بدون أهداف، اليوم الأربعاء، في البطولة الودية الدولية المقامة بالإمارات.

ودفع منتخب مصر بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي بالقوة الضاربة في بداية المباراة وصنع بعض المحاولات على المرمى القطري.

وشهد اللقاء مشاركة عمر خضر صانع ألعاب زد الذي سينضم إلى أستون فيلا الإنجليزي في الموسم المقبل لأول مرة مع منتخب مصر الأولمبي.

ويستعد منتخب مصر لخوض أولمبياد باريس 2024 بينما يستعد منتخب قطر لخوض منافسات كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاماً المؤهلة للأولمبياد.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات مصر وقطر والعراق والسعودية بجانب الإمارات.

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