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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبادة وتطهير عرقي.. أبو سمرة: انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني لم يشهدها التاريخ

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي

قال محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي تجاوز 100 يوم منذ 4 أشهر، والعدو الصهيوني قام  بتدمير كل ما يتعلق بصور الحياة في قطاع غزة بشكل طويل الأمد، وجعل القطاع غير قابل للحياة في أي حقبة من الزمن القادم، إبادة وتطهير عرقي لم يشهد لها التاريخ مثيلا من الوحشية.

وأضاف "محمد أبو سمرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي أن تجاوز عدد القتلى 60 الف شهيدًا واكثر من ربع مليون مواطن من بين مصابين ومفقودين وجرحى، موضحًا أن الدفاع المدني عاجز منذ شهرين تمام وقدم اكثر من 200 شهيد، وسيارات الإسعاف دمرت بشكل كبير نحن أمام 
ظروف إنسانية.

وأوضح رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أنه تم تدمير 40 % من سيارات الدفاع المدني، ولا يملك العمال إلا أيديهم لإزالة الأنقاض وهي مأساة إنسانية، وهناك عشرات آلاف الشهداء تحت الأنقاض، وهناك آلاف الأسماء نعرفها ما زالت تحت الأنقاض، مؤكدا أن العدو يستهدف كل من يحاول رفع الأنقاض لاستخراج الجثامين.

قطاع غزة العدوان الإسرائيلي العدو الصهيونى فلسطين توك شو

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