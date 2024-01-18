الحكومة الفلسطينية: نطالب بإدخال الغذاء والدواء والماء للأطفال والنساء والشيوخ

أكد الدكتور إبراهيم ملحد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن يتم قطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، مضيفا أن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ينفذ كل شيء لإبادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تقطع كل وسائل الحياة عن قطاع غزة، متابعا أن ما بتعرض له قطاغ غزة منذ ١٠٣ أيام ما هو إلا امتداد لحرب ضد الفلسطينيين العزل.

وتابع الدكتور إبراهيم ملحد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن أسرائيل أطلقت يد المستوطنين لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مستدركا أن نطالب بإدخال الغذاء والدواء والماء للأطفال والنساء والشيوخ واهلنا في قطاع غزة يتضورون جوعا.