القومي للاتصالات: شبكات الجيل الخامس تتميز بالسرعة وتحسين جودة الإنترنت

كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، عن تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة، قائلا: تم توقيع ترخيص الجيل الخامس لشبكات المحمول بالشركة المصرية للاتصالات.



وأضاف إبراهيم خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن شبكات الجيل الخامس تتميز بسرعة الاتصال وتحسين جودة الانترنت، وزمن استجابة البيانات قليل، والذي يساهم في الصناعة.



وأكمل: تحديث الخدمات الجديدة يساعد على تحسن جودة الإنترنت؛ لمواجهة استخدام البيانات العالي، متابعا: نعمل على تحسين الشبكة من خلال ترددات أفضل، حيث يتم إنشاء 3 ألاف برج سنويا لتحسين الخدمة.



وأوضح أن قيمة رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بلغت 150 مليون دولار لمدة 15 عام، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي في المناطق وتحسين جودة الشبكة في مختلف المحافظات.





