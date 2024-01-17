سفير سابق: ضغوط خارجية على دولة الاحتلال بسبب ما يحدث بقطاع غزة

قال السفير حازم خيرت، سفير مصر السابق بتل أبيب، إن هناك ضغوطًا خارجية على دولة الاحتلال بسبب ما يحدث في قطاع غزة ولكنها غير فعّالة.

وتابع "خيرت" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الضغوط الداخلية الموجودة في الشارع الإسرائيلي هي المؤثرة في موقف حكومة دولة الاحتلال.

قضايا الفساد

وأضاف سفير مصر السابق بتل أبيب، أنه تعرف على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحكم عمله، وهو شخصية ذكية جدًا.

وتابع السفير حازم خيرت، نتنياھو يعمل على تجاوز هذه الفترة للحفاظ على منصبه كرئيس الوزراء، حتى لا يحاكم في بعض قضايا الفساد.