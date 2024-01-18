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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي رضوان يحيي ذكرى دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

أحيا الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

ونشر رضوان صورا تجمعه بالفنانة الراحلة، معلقا: «كل سنة وإنتي أطيب وأحن قلب.. المعنى الحقيقي للطاقة الإيجابية والحنية والعطاء والروح الجميلة، اللي سايبة أثر جوة قلوب كل الناس بكل أعمالك الحلوة عيدك في الجنة يا غالية، بتمنى تدعوا لها وتدعوا لحمايا الحبيب سمورة ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويجمعنا بيكم في الجنة».

استطاعت دلال عبد العزيز أن تفسح لنفسها مكانة مهمة في العديد من الأعمال الفنية التي تطلعت إليها وهي في سن صغيرة، ورغم عدم موافقة والدها على التحاقها بمعهد السينما إلا أنها وجدت طريقا تطرقه لتحقيق حلمها.

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التحقت دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل بنت الأيام عام 1977.

وفي  لقاء سابق لـ دلال عبد العزيز ببرنامج «صاحبة السعادة»، قالت الراحلة دلال عبدالعزيز، إنها في بداية علاقتها بالفنان سمير غانم أحبته من خلال العمل معها في مسرحية "أهلا دكتور" حيث كان يقوم بتوصيلها بعد انتهاء العمل وبذل خلال ذلك المستحيل كي يحظى بحبها، حتى شاع في الوسط أنه خطيبها نظرًا لما كان يفعله قبل الارتباط بها.

وأضافت دلال عبد العزيز، أنه قبل الزواج كان سمير غانم يهديها "الفل" كلما يمر عليهما بائع، وبعد الزواج قابله بائع الفل فقال له: "فل يا أستاذ" فردَّ عليه "سمير" قائلا: "ما خلاص إتجوزنا".

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