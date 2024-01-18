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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتقابلهم كتير .. كيف يمكنني التعامل مع الأشخاص السلبيين بطريقة صحية؟

كيف يمكنني التعامل
كيف يمكنني التعامل مع الأشخاص السلبيين بطريقة صحية؟

التعامل مع الأشخاص السلبيين يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكنك اتباعها للتعامل معهم بطريقة صحية.

كشفت خبيرة العلاج بالطاقة هبة الفايد فى تصريحات خاصة لصدى البلد، عن بعض النصائح للتعامل مع الأشخاص السلبين بطريقة صحية . 

 كيف يمكنني التعامل مع الأشخاص السلبيين بطريقة صحية؟

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احترم مشاعرك: قد يكون التعامل مع الأشخاص السلبيين مرهقًا عاطفيًا. حاول أن تكون صادقًا مع نفسك واعترف بمشاعرك، ولا تجبر نفسك على تحمل سلوك سلبي يؤثر عليك. حاول إيجاد وسيلة لتحقيق التوازن العاطفي الخاص بك.

ابتعد عن النقاشات السلبية: قد يحاول الأشخاص السلبيون سحبك إلى مناقشات سلبية وتذمر لا نهاية له. حاول تحويل المحادثات إلى مواضيع إيجابية ومثيرة للاهتمام، أو ببساطة قم بالانسحاب بشكل مهذب إذا كانت المحادثة تتجه إلى السلبية المستمرة.

اقتصر على المخاطبة الضرورية: حاول أن تقتصر على التفاعل مع الأشخاص السلبيين فقط عند الحاجة الضرورية. قد ترغب في تجنب المواقف التي تتطلب التعامل المباشر معهم قدر الإمكان.

حافظ على هدوئك: عندما يتصرف الآخرون بسلبية، حاول أن تبقى هادئًا ومتحكمًا في ردود أفعالك. تذكر أن تفاعلك السلبي لن يفيد في تحسين الوضع، بل قد يزيد من التوتر.

اعتمد حدودًا صحية: قم بوضع حدود واضحة ومناسبة مع الأشخاص السلبيين. لا تدعهم يتجاوزون حدودك الشخصية أو يؤثرون على حياتك اليومية بشكل سلبي. قد تحتاج إلى قول "لا" بصراحة وحزم في بعض الأحيان.

ابحث عن دعم: حاول البقاء محاطًا بأشخاص إيجابيين وداعمين في حياتك. يمكن أن يكون للشبكة الاجتماعية القوية دور هام في تعزيز رفاهيتك وتقوية قدرتك على التعامل مع الأشخاص السلبيين.

اعتنِ بنفسك: لا تنسَ أن تهتم بنفسك ورفاهيتك. قم بأنشطة تجلب لك السعادة والاسترخاء مثل ممارسة الرياضة، والقراءة، والاستمتاع بالهوايات التي تحبها. قد تساعد الأنشطة الإيجابية هذه تعزز شعورك بالتوازن وتساعدك في التعامل مع الأشخاص السلبيين بشكل صحي.

تطوير التواصل الفعال: حاول توضيح مشاعرك واحتياجاتك بطريقة واضحة ومحترمة عند التعامل مع الأشخاص السلبيين. اتجه نحو حوار بناء واستخدم مهارات التواصل الفعال مثل الاستماع الفعال والتعبير عن الرأي بشكل واضح.

التركيز على العطف والتفهم: قد يكون للعطف والتفهم تأثير إيجابي على العلاقات السلبية. حاول أن تتبنى موقفًا متسامحًا وتحاول فهم الأشخاص السلبيين وخلفياتهم، قد يكون هناك أسباب خاصة تجعلهم يتصرفون بهذه الطريقة.

استشر المهنيين: إذا كان التعامل مع الأشخاص السلبيين يؤثر بشكل كبير على صحتك العقلية والعاطفية، فقد تكون من الجيد استشارة مساعدة مهنية مثل المستشار النفسي أو الطبيب النفسي. يمكن للمهنيين أن يقدموا لك أدوات واستراتيجيات تساعدك في التعامل مع هذه الظروف بشكل صحي.

من المهم أن تتذكر أنه في بعض الحالات، قد يكون من الأفضل قطع العلاقة مع الأشخاص السلبيين إذا كانوا يسببون لك ضررًا مستمرًا ولا يظهر أي تحسن في التعامل معهم. يجب أن تأخذ قراراتك بناءً على راحتك وسلامتك العاطفية.

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