طرح «هجان» بالسينمات السعودية.. اليوم

تستقبل دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، فيلم “هجان”، والذي عرض قبل ذلك في مهرجان البحر الأحمر.

الفيلم من كتابة مفرج المجفل وعمر شامة وأبو بكر شوقي، ومن بطولة عبد المحسن النمر، وعمر العطاوي، والشيماء طيب، وعزام النمر، وتولين بربود، وإبراهيم الحساوي.

وتدور أحداثه حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة.

ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بناقته حفيرة.

وبعدما يستغله المالك القاسي جاسر، يصبح على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة.