روسيا: نحتاج لبداية جديدة تتمثل في إقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إنه سيعرض على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل مقترحات حول جهود جماعية لحل أزمة الشرق الأوسط.

وأضاف "لافروف"، في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2023: "نحتاج لبداية جديدة تتمثل في إقامة دولة فلسطينية”، مشيرا إلي أن “موسكو حريصة على أن تعيش إسرائيل والإسرائيليون في أمان”.

وأوضح أن “الغرب يسعى للحفاظ على الهيمنة العالمية”.

وعن استئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، قال وزير الخارجية الروسي، إنه “من المستحيل الحديث عن ذلك بجدية”.