غضب بين جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار ضد قوات الاحتياط

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، عن وجود حالة غضب بين جنود وحدة المسح التابعة لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية بعد تقليص المنحة المخصصة لهم.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت”، أن المنحة المخصصة لجنود الوحدة تم تقليصها إلى ألفي شيكل بدلا من 4 آلاف المخصصة لجنود الاحتياط .

وقال أحد الجنود في الوحدة: "شعرنا بالخجل من حصولنا على نصف المنحة نترك كل شيء ونخاطر بحياتنا في أراضي العدو، لا أحد يأتي إلى هنا من أجل المال ولكن إذا كان هذا هو الشكر فهذا أمر مؤسف".

ووحدة المسح التابعة لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، هي الجهة المسئولة عن تحديد مكان وإجلاء الجثث وجمع أشلاء الجنود في غزة.

وكانت هئية الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، ذكرت أمس الأربعاء، أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.

وأوضحت أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال داخل قطاع غزة تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.