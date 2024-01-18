محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (رئيسة مجلس إدارة مجموعة مطاعم وسوبر ماركت - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة)، محكوم عليها بالحبس (63 سنة وكفالات مالية فى 101 قضية بتهم "تبديد – شيكات") بدوائر أقسام شرطة ( الدقى، العجوزة، أول أكتوبر، أول مدينة نصر).

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر) محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فـى جناية (سلاح).

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.