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مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مستجدات أسعار الذهب اليوم الخميس، وذلك بعد القفزة الجنونية التي شهدها الذهب  يوم 16 يناير2024، حيث تخطى جرام الذهب من عيار 24، 4000 جنيه.

وسجّل سعر الجرام عيار 21 ، 3400  جنيه للشراء، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 ، 2914 جنيهاً، كما سجّل سعر الجرام  عيار 14 للشراء: 2266 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه عيار 24 للبيع، 26,720 جنيها، والشراء 27000 جنيها.


وعن أسعار المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%أو تكون بين 80-150 جنيها في محلات الصاغة، أما عند شراء الذهب المستعمل فتبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من 35 جنيها فيما فوق.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

 


 

 

 

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