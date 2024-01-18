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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"القومي للمرأة" ينظم تدريبا حول ثقافة التأمين متناهي الصغر للميسرات الماليات بالمنيا

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة، تدريبًا حول "ثقافة التأمين متناهي الصغر"، استهدف الميسرات الماليات بمشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية. 

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة"، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي التي ينفذها المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي، واستمر علي مدار يومين.
   
وصرحت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، بأن التدريب يهدف إلي تعزيز دور الميسرات الماليات بالمشروع، وأن يسند إليهن نشر مفهوم الفكر التأميني للسيدات بالقري المستهدفة، موضحة أن تطبيق "جدعة" يستهدف ميسرات المشروع اللاتي سوف يقدمن الخدمة لسيدات القري المستهدفة المختلفة، مشيدة بجهود الميسرات الماليات بمشروعات مجموعات الادخار والاقراض الرقمي ودورهن الهام في نقل هذه المعلومات الي السيدات في قرى المحافظات المستهدفة وتشجيعهن علي الاستفادة من خدمات تسهم في ادماج السيدات بمنظومة الشمول المالي وتعزز من تمكينهن اقتصاديا.

تضمن التدريب توضيحا وشرحا لمفهوم التأمين متناهي الصغر، وأهدافه، وشرح تطبيق "جدعة" للتأمين متناهي الصغر لتعزيز التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة، وتم تسجيل وإدخال الميسرات الماليات على التطبيق.

 

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IMG-20240118-WA0239
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