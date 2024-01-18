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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جالانت : على إسرائيل الاستعداد لتدهور الأوضاع الأمنية في الشمال

جالانت
جالانت

حذر وزير الدفاع  في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، من أنه يجب على إسرائيل "أن تأخذ في الاعتبار احتمال تدهور الوضع الأمني في الشمال"، وسط هجمات حزب الله اليومية من لبنان.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه "إذا حدث هذا، فسوف ندفع ثمنا باهظا من حزب الله ولبنان، ولكن سيكون هناك ضحايا هنا أيضا"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف جالانت أن إسرائيل ملتزمة بإعادة حوالي 80 ألف إسرائيلي نازح إلى منازلهم في شمال إسرائيل، ولكن "إذا لم يحدث هذا السيناريو … من خلال الوسائل الدبلوماسية، فسنصل إلى وضع نحتاج فيه إلى تهيئة الظروف الأمنية التي تسمح بعودتهم".

ويتعهد قائلاً: "لا أريد أن أتحدث عن المواعيد النهائية، ولا أريد أن أتحدث عن الأساليب، لكن ذلك سيحدث".

وفيما يتعلق بغزة، يقول جالانت: "حماس أصبحت أضعف ليس لديها إمدادات، وليس لديها احتياطيات من الموظفين، وليس لديها القدرة التنظيمية لبدء التحركات، وليس لديها القدرة على التحكم حقًا في ما يحدث.

وتابع "كانت خطط حماس هي إطلاق مئات الصواريخ كل يوم على جميع أنواع المناطق في البلاد وهي الآن قادرة على إطلاق عشرات الصواريخ في نوع من الهجوم لمرة واحدة على موقع معين"، مضيفا: "لا أقلل من شأن هذا الأمر، فهو أمر مهم للغاية وسنتعامل مع هذه القدرة من خلال الغارات والغارات الجوية، وسيستغرق الأمر وقتًا".

جالانت تدهور الأوضاع الأمنية هجمات حزب الله وزير الدفاع الإسرائيلي حماس

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