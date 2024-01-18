عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للطفولة المبكرة | مشروع لتطوير 50 حضّانة في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وفداً من الجامعة الامريكية  ومعمل عبد اللطيف جميل ، لاستعراض نتائج دراسة  قياس الأثر التي يقوم بتنفيذها معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث يتم ذلك  من خلال الزيارة الميدانية لحضانات الطفولة المبكرة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية.

استهدف البرنامج تطوير 50 حضانة على مستوى المحافظة، والتي يجرى عليها الدراسة الميدانية الحالية ضمن مشروع "زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة" تحت مظلة برنامج تنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، في اطار تنفيذ مذكرة التعاون السداسي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الطعام المصري، ومنظمة يونيسف، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

استعرض الحاضرون من الوفد تفاصيل مشروع التطوير الذى تم إجراؤه على تلك الحضانات والذى شمل التطوير فى مجال البنية التحتية للحضانات ، وعمل الحماية المدنية وتدريس مسيرات الحضانات على المناهج الحديثة المتطورة ، بجانب تدريب الرائدات الريفيات لنشر الوعى بين المواطنين بأهمية التحاق ابنائهم الاقل من 4 سنوات بتلك الحضانات ، فضلاً عن تدريب مجالس إدارات الجمعيات التى تعمل من خلال الحضانات ، وذلك مع توفير التغذية الصحية للأطفال ، وان ذلك كله ينعكس بالإيجاب على الاسرة الريفية.

لمواجهة الغش| محافظ بني سويف : استمرار وتشديد الرقابة على المخابز البلدية

تعليم بني سويف : ضبط 3 تليفونات مع طالب إعدادي للغش

وأوضحت وكيل وزارة التضامن أن مشروع "زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة"  يعد تجسيدًا لتوجه الدولة ، التي تستهدف  توفير خدمات صحية وتربوية وثقافية للأطفال تحت سن 4 سنوات، لزيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة بما يستتبع زيادة أعداد الحضانات خاصة في المناطق الريفية والنائية.

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف دعمه للمشروع منذ البداية في تنفيذه، من خلال التوجيه لكافة الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة ، مشيرا إلى أن هذا التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص  يعتبر هو الركيزة الرئيسية  للدفع بجهود التنمية ورؤية مصر 2030 التي تعمل على تنفيذها الحكومة بالشراكة مع كل شريك تنموي يعمل من خلال رؤية تكاملية ، مثنيا على التعاون  من جانب  المؤسسات الرائدة في تقييم الأثر لضمان دعم عملية صنع السياسات بالأدلة العلمية، ونأمل أن يؤدي هذا جنبًا إلى جنب مع الكم الهائل من الخبرة التي يتمتع بها شركاؤنا إلى تحقيق خطوات كبيرة في حالة تنمية الطفولة المبكرة في مصر.

حضر اللقاء : البروفيسور الفرنسي برونو جيين فيليب بالجامعة الأمريكية ، والدكتورة  انجي حسن وكيل وزارة التضامن ، ولفيف من الوفد المشارك في دراسة قياس الأثر بالحضانات التي شهدت تطوير على مستوى المحافظة.

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بنية التحتية بنك الطعام المصري بني سويف لبنية التحتية محافظ بني سويف مجال البنية التحتية محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية مؤسسة ساويرس للتنمية مؤسسة ساويرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

للمرة الخامسة| خطة جديدة لـ تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف موعد التطبيق

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش نتائج 42 زيارة للتفتيش المالي والإداري على المحليات

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: مواجهة غانا عنق الزجاجة لمنتخب مصر

نجم الأهلي السابق : محمد صلاح أقوى من فيتوريا واتحاد الكرة

خالد الجندي: لو كان هناك بشر يعلم الغيب لكان النبي أولى

نتنياهو: لن أسمح بقيام دولة فلسطينية ما دمت في منصبي

منظمة "إيجاد" تدعو الصومال وإثيوبيا إلى التهدئة

زلزال يضرب دولة عربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

على سريرها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير

جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

فستان جلد جريء .. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل برفقة زوجها |شاهد

فيديو

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ