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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: 2.5 مليار شخص بالعالم يعانون من نقص الغذاء نتيجة الصراعات العالمية

نقص الغذاء
نقص الغذاء

قال ديميتري بريجع، الباحث من روسيا إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على التبادل التجاري والغذاء بشكل عام، حيث إن أوكرانيا من أهم دول العالم في تصدير الحبوب والآن بسبب الحرب لا تستطيع السفن أن تخرج من الأراضي الأوكرانية.

وأوضح "بريجع" في حوار عبر تطبيق " زووم " مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت كذلك على ملف النفط والغاز، لافتا إلى أن الوضع الحالي يشهد مزيدا من التوتر ولا توجد أي بوادر لحلول سياسية ودبلوماسية.

وأكد أن الأزمة تلقي بظلالها على الغذاء العالمي بعد الإعلان عن معاناة 2.5 مليار شخص بالعالم من نقص الغذاء، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع زيادة التوتر بحرب غزة والتوتر بالأراضي السورية.
 

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