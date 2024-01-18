لجميع الدول.. الحوثي يبعث برسالة طمأنينة بشأن الملاحة في البحر الأحمر

أكد محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين أن القصف الأمريكي البريطاني بما يقارب 13 صاروخا ليلة أمس يعد إصرارا على مواصلة العدوان منذ أسبوع حماية لكيان العدو الصهيوني.



وقال عبدالسلام في تصريحات له: “لن يمنع العدوان الأمريكي البريطاني شعبنا العزيز من مواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني وصمود غزة”.

وأكد عبدالسلام على حرية الملاحة البحرية لجميع سفن العالم عدا سفن العدو الصهيوني والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.



وكان الحوثيون هددوا باستهداف كل السفن التجارية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر.

وقال المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين ، اليوم الخميس، أن التصنيف الأمريكي للجماعة تحت مسمى الجماعة الإرهابية العالمية، يؤكد إصرار واشنطن على مواصلة دعم الكيان الصهيوني في حربه الوحشية.

وأكد المجلس السياسي الأعلى للحوثيين على أن قرار التصنيف الأمريكي تأكيد على فاعلية وتأثير الموقف اليمني الهادف لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأشار الحوثيون الي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن قدما إلى الكيان ومن هناك أكدا انتماءهما إلى الصهيونية وبالتالي تنفيذ التزاماتهما تجاهها، مضيفين أنه في نظر الأوروبيين والأمريكيين ليس للشعب الفلسطيني الحق في مواجهة الظلم والدفاع عن نفسه وعن مقدساته.

وأوضح الحوثيون أنه على مدى أكثر من مئة يوم يقف المجاهدون في غزة في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، مؤكدين أن الجانب الأمريكي يرى أنه بناء على التزامه الصهيوني فمن حقه أن يساند الإسرائيلي فيما يستكثر على الفلسطيني الدفاع عن حقه.

وأشار الحوثيون، أن تحرك محور المقاومة من حزب الله في لبنان إلى المقاومة في العراق هو بناء لالتزاماتهم تجاه الفلسطينيين المظلومين.