إدارة قوص التعليمية بقنا تعلن تنظيم دوري كرة قدم للمعلمين

بإجازة نصف العام..

أعلن قسم التواصل ودعم المعلمين وتوجيه التربية الرياضية بإدارة قوص التعليمية بـ قنا ، فتح باب التقدم للمشاركة بدورى لكرة القدم للعاملين بالحقل التعليمى والتى سوف تبدأ فعالياته بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسى.

وقال عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، إن قسم التواصل ودعم المعلمين بالتنسيق مع توجيه التربية الرياضية بدأ فى تسلم كشوف الفرق الراغبة فى الاشتراك بالدورى، على أن يتكون كل فريق من 8 لاعبين، مدون به الاسم والمدرسة التي يعمل بها المشاركون بالبطولة.

وأشار القبانى، إلى أن الإدارة تسعى من خلال الأنشطة المتنوعة لتعزيز علاقة المعلمين بالمدارس على مدار العام، وبما يساهم فى نشر روح المنافسة الشريفة بين المعلمين، ويحافظ على لياقتهم الصحية.



وأكدت هبة العويضى، مسؤول قسم التواصل بتعليم قوص، أن آخر ميعاد لاستلام الكشوف الإثنين المقبل ٢٢ يناير بالإدارة المختصة، لدى أحمد حسين، موجه أول التربية الرياضية.

تأتى هذه المسابقة كباكورة عمل لقسم التواصل ودعم المعلمين والذى دشن له بمديرية التربية والتعليم بقنا مطلع العام الحالي بقيادة الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وتحت إشراف الدكتورة نجاة عارف، رئيس قسم التواصل ودعم المعلمين بقنا.



