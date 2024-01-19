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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حامل وملفوفة في بطانية.. لغز جثة فتاة اسفل نفق المنيرة الغربية بالجيزة

صدى البلد

تجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة حامل وملفوفة في بطانية اسفل نفق لعبور المشاة في منطقة المنيرة الغربية. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وكلفت الطب الشرعي بتشريح جثة الفتاة لتحديد أسباب الوفاة وعمر الجنين الذي تحمله في احشائها. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد إخطار من قسم شرطة المنيرة الغربية لـ اللواء هشام أبوالنصر، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل نفق للعبور بمنطقة المنيرة الغربية، فأمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

 

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وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة فى العقد الثانى من عمرها ملفوفة فى بطانية وبها سحجات وكدمات، وبالكشف الظاهري على الجثة بدت عليها آثار للحمل لم يحدد معه عمر الجنين، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

المنيرة الغربية جثة فتاة حامل وملفوفة في بطانية النيابة العامة حوادث الجيزة أخبار حوادث الجيزة

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