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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسقطته مباحث الآداب.. إسلام يعرض نفسه على فيسبوك بملابس حريمي مثيرة| تفاصيل

صدى البلد

صفحة أنشأها على فيس بوك قام من خلالها بنشر صوره مرتديا ملابس حريمي مثيرة ليعرض نفسه على الرجال من راغبي الحرام.. إسلام شاب حاصل على بكالريوس قرر سلوك طريق الرذيلة لتحقيق ثراء سريع فباع جسده للرجال. 

تحقيقات النيابة العامة بالدقهلية كشفت تفاصيل الجريمة بعدما نجح ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة من إسقاط المتهم وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات أفادت بقيام شاب حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات ومقيم بمحافظة دمياط، وذلك بعد قيامه بإنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يقوم من خلالها بالإعلان عن نفسه وتسهيل الفجور والتحريض على ممارسة الفجور من راغبي المتعة الحرام من الرجال، خلال تواجده بمدينة جمصة محافظة الدقهلية.

 

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وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بإنشاء وإدارة صفحة على تطبيق (فيسبوك) المرئي للعامة يقوم من خلالها بالإعلان عن نفسه وتسهيل الفجور له والتحريض على ممارسة هذا السلوك الشاذ عن مجتمعنا، كما أنه يقوم بممارسة الشذوذ الجنسي مع راغبي المتعة الحرام عن طريق التواصل معهم عبر تطبيق فيسبوك المرئي للعامة.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحرى عنه حال تواجده بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في إدارة الصفحة.

وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وممارسة الشذوذ مع الرجال راغبي المتعة الحرام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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