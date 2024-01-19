كفتة بالترامادول.. كواليس سقوط سيدة هربت المخدرات لزوجها بسجن الجيزة

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على «ربة منزل» حاولت زيارة زوجها المحبوس بالسجن، ودست الترامادول المخدر وسط الكفتة. تم ضبط المخدرات داخل الكفتة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مدير امن الجيزة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد بضبط «ربة منزل»- 30 سنة- بحوزتها 39 قطعة كفتة أرز مخلوطًا بداخلها أقراص من عقار الترامادول المخدر أثناء زيارة زوجها بسجن أكتوبر، والمحبوس على ذمة قضية مخدرات، ألقى القبض عليها وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات لإدخالها إلى زوجها داخل محبسه.

تحرر المحضر اللازم واحيل الى النيابة العامة للتحقيق.