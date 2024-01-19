ناجم عن الصراع في غزة.. الكرملين يعلق على التوترات بين ايران وباكستان

حذر الكرملين، اليوم الجمعة، من أن مستوى التوتر في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مرتفع للغاية.

ودعت الرئاسة الروسية إلى ضبط النفس والدبلوماسية بعد أن نفذت إيران وباكستان هذا الأسبوع ضربات بطائرات بدون طيار وصواريخ على قواعد المتشددين على أراضي بعضهما البعض.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن التوتر والتصعيد بين إيران وباكستان كان مدعاة للقلق؛ مؤكدا أنه ناجم جزئيا عن الصراع في غزة "الذي نخشى من اتساع رقعته".

وردا على سؤال حول الوضع بين إيران وباكستان، أوضح بيسكوف أن روسيا تحافظ على اتصالات مع كلا الجانبين من خلال القنوات الدبلوماسية.

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، أن إيران دولة صديقة وأن إسلام آباد لا ترغب في أي تصعيد

وقال وزير الخارجية الباكستاني، جليل عباس جيلاني، إن بلاده ليس لها رغبة أو مصلحة في التصعيد مع إيران.

وأضاف: "إذا كانت إيران لا تريد تصعيد التوتر، فنحن أيضًا لا نريد ذلك.. لم نهاجم إيران، قمنا بالرد فقط"

وشنت باكستان ضربات على المسلحين الانفصاليين داخل إيران يوم الخميس، في هجوم انتقامي بعد يومين من قول طهران إنها ضربت قواعد مجموعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.