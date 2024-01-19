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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل إنتر ميلان ولاتسيو في نصف نهائي السوبر الإيطالي بالسعودية

انتر ميلان ولاتسيو
انتر ميلان ولاتسيو

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة لاتسيو، المقرر إقامتها اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقرر إنزاجي الدفع بلاوتارو مارتينيز وماركوس تورام في خط هجوم النيراتزوري، في المقابل، عاد شيرو إيموبيلي لقيادة هجوم نسور العاصمة.

جاء تشكيل إنتر كالتالي:

سومير - بافارد - أتشيربي - باستوني - دارميان - باريلا - كالهانجولو - ميخيتريان - ديماركو - تورام - لاوتارو.

في المقابل، جاء تشكيل لاتسيو المعلن من ماوريسيو ساري مدرب الفريق كالتالي:

بروفيديل - لازاري - جيلا - رومانيولي - ماوريسيتش - جندوزي - روفيلا - فيتشينو - فيليبي أندرسون - إيموبيلي - زاكايني.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذا اللقاء مع نابولي في المباراة النهائية التي ستقام الإثنين المقبل، لحسم الفائز بالسوبر الإيطالي.

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