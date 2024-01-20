الأدعية المستحبة في شهر رجب.. وهذا معنى الشهر الفضيل

الأدعية المستحبة في شهر رجب، تعني كلمة رجب أي الرجوب والتي تعني ايضا التعظيم وفي شهر رجب يوجد الكثير من الأدعية المستحبة قولها في شهر رجب منها اللهم يا ذا الرحمة الواسعة ، والقدرة الجامعة، والنعم الجسيمة، والعطايا الجزيلة، يا من لا ينعت بتمثيل، ولا يمثل بنظير، ولا يغلب بظهير، يا من خلق فرزق وألهم فانطق، وابتدع فشرع، وعلا فارتفع، وقدر فاحسن، وصور فأتقن، واحتج فابلغ، وانعم فاسبغ، وأعطى فاجزل، ومنح فافضل، يا من سما في العز ففات نواظر الابصار، ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار.

وحدث في شهر رجب أحداث دينية عظيمة منها معجزة الإسراء والمعراج ، كما أن هناك الكثير من المنافع التي تعود علينا نحن المسلمين في صيام هذا الشهر العظيم ففيها سبب من أسباب مغفرة الذنوب والحصول على الأجر والثواب والشفاعة لسبعين من أهل بيته وفي كل يوم يصومه أجر صيام سنة كاملة، ومن الادعية المستحبة في شهر رجب أن يتوضأ الشخص ويصلى ركعتين ويدعى بعدهما اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

-اللهم اني اسالك سؤال مقترف مذنب قد اوبقته ذنوبه، واوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دؤوبة، ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الاوبة والنزوع عن الحوبة، ومن النار فكاك رقبته، والعفو عما في ربقته، فانت مولاي اعظم امله وثقته، اللهم واسالك بمسائلك الشريفة، ووسائلك المنيفة ان تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة، ونعمة وازعة، ونفس بما رزقتها قانعة، الى نزول الحافرة ومحل الاخرة وما هي اليه صائرة .

-يا من توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه، وتفرد بالالاء والكبرياء فلا ضد له في جبروت شانه، يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الاوهام، وانحسرت دون ادراك عظمته خطائف ابصار الانام، يا من عنت الوجوه لهيبته، وخضعت الرقاب لعظمته، ووجلت القلوب من خيفته، اسالك بهذه المدحة التي لا تنبغي إلا لك.

-واختم لي بالسعادة فيمن ختمت ، واحيني ما احييتني موفورا، وامتني مسرورا ومغفورا، وتول انت نجاتي من مساءلة البرزخ، وادرأ عني منكرا ونكيرا، وار عيني مبشرا وبشيرا، واجعل لي الى رضوانك وجنانك مصيرا، وعيشا قريرا، وملكا كبيرا، وصل على محمد وآله كثيرا .

-ومن الادعية المستحبة المكتوبة في شهر رجب ايضا سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج، فرج عني همي وغمي فرجاً عاجلاً غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم إني أسألك بأنك ملك ، وأنك على كل شيء مقتدر، وأنك ما تشاء من أمر يكون.. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله.. إني أتوجه بك الى الله ربك وربي لينجح لي بك طلبتي.. اللهم بنبيك محمد والائمة من أهل بيته صلى الله عليه وعليهم انجح طلبتي، ثم تسأل حاجتك.

-يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني – اللهم انى أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي

-اللهم صل على محمد وآلة الائمة، ينابيع الحكمة واولى النعمة ومعادن العصمة، واعصمني بهم من كل سوء، ولا تأخذني على غرة ولا على غفلة، ولا تجعل عواقب اعمالي حسرة، وارض عني فان مغفرتك للظالمين، وأنا من الظالمين…

-اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

-اللهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

-اللهم و أسألك بِمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة، أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة، ونعمة وازعة، ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة، ومحل الآخرة، وما هي إليه صائرة.

-اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

-ومن الادعية المستحبة في اول يوم من شهر رجب: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا.

-رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا بِدِينِكَ، وَطَوَاعِيَتِكَ، وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ، وَجَنِّبْنَا حُدُودَكَ.

-يا من أرجوه لكل خير، وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما اعطيت، وزدني من فضلك يا كريم .

-وقال جمهور العلماء من المستحب الدعاء في أول يوم من شهر رجب بقول لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ اللهم إنا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة اللهم من كان مريضا من أهلي وأحبتي فاشفه، ومن كان مهموما فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه.

- اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

-الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب، وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب، وصلى الله على محمد المنتجب، وعلى اوصيائه الحجب، اللهم فكما شاهدنا مشهدهم فانجز لنا موعدهم، وأوردنا موردهم، غير محليين عن ورد في دار المقامة والخلد.. والسلام عليكم إني قصدتكم واعتمدتكم بمسألتي وحاجتي وهي فكاك رقبتي من النار، والمقر معكم في دار القرار مع شيعتكم الأبرار.. والسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

دعاء شهر رجب

هو من الأشهر الحرم، وكان في دعاء شهر رجب يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فهو شهر كله خير ، والكثير من المسلمين يصومون فيه استعدادا وتأهيلا وتدريبًا لشهر رمضان، ودار الإفتاء المصرية قالت إن الدعاء في أول أيام شهر رجب مستحب، فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء، ودعاء شهر رجب بمجرد الدخول في هذا الشهر العظيم علينا استغلال أيامه ولياليه.. ودعاء شهر رجب في السطور التالية.

ويستجب في دعاء شهر رجب أن نقول لهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".

-اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالاً إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

-خاب الوافدون على غيرك ، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، واجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك، بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين، ونيلك متاح للاملين، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك الاحسان الى المسيئين، وسبيلك الابقاء على المعتدين، اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين .

- وفي دعاء شهر رجب نقول اللهم زدنا في شهر رجب نوراً في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يارب العالمين.

-اللهم اني اسالك صبر الشاكرين لك، وعمل الخائفين منك، ويقين العابدين لك، ودعاء شهر رجب اللهم انت العلي العظيم، وانا عبدك البائس الفقير، انت الغني الحميد، وانا العبد الذليل، اللهم صل على محمد وآلة وامنن بغناك على فقري، وبحلمك على جهلي، وبقوتك على ضعفي، يا قوي يا عزيز، اللهم صل على محمد وآلة الاوصياء المرضيين، واكفني ما اهمني من امر الدنيا والاخرة يا ارحم الراحمين .

-لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

-وبما وأيت به على نفسك لداعيك من المؤمنين ، وبما ضمنت الإجابة فيه على نفسك للداعين، يا اسمع السامعين، وابصر الناظرين، واسرع الحاسبين، يا ذا القوة المتين، صل على محمد خاتم النبيين، وعلى اهل بيته، واقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسمت، واحتم لي في قضائك خير ما حتمت.

-اللهم يا ذا الرحمة الواسعة ، والقدرة الجامعة، والنعم الجسيمة، والعطايا الجزيلة، يا من لا ينعت بتمثيل، ولا يمثل بنظير، ولا يغلب بظهير، يا من خلق فرزق وألهم فانطق، وابتدع فشرع، وعلا فارتفع، وقدر فاحسن، وصور فأتقن، واحتج فابلغ، وانعم فاسبغ، وأعطى فاجزل، ومنح فافضل، يا من سما في العز ففات نواظر الابصار، ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار.